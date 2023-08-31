AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava katılan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. AÖF yaz okulu sınavına katılan öğrenciler, Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 yaz okulu sınavı 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi AÖF yaz okulu sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açılacak.

AÖF GİRİŞ E-DEVLET YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. AÖF sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri 2023 AÖF yaz okulu sınavından aldıkları puana göre telafi edebilecekler.

AÖF yaz okulu sınavında geçme notu 35 olarak belirlendi. Yaz okulu sınavlarında 35'in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.