AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim yaz okulu sınavları Ağustos'un 19'unda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve yıl içerisinde zayıf notu olan öğrencilerin not ortalamaları, AÖF yaz okulu sınavından aldıkları puana göre yeniden hesaplanacak. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF giriş e-devlet Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları sorgulama

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 yaz okulu sınavı 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi AÖF yaz okulu sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açılacak.

AÖF GİRİŞ E-DEVLET YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri 2023 AÖF yaz okulu sınavından aldıkları puana göre telafi edebilecekler.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılında FF notuyla başarısız dersi olan öğrencilerin telafi amacıyla katıldığı AÖF yaz okulu sınavında geçme notu 35 olarak belirlendi. Yaz okulu sınavlarında 35'in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.