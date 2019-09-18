AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak adaylar için ilerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacak. AÖF'ten henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama yapılmadı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.