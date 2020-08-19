19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerden zayıf dersi olanlar açık öğretim yaz okuluna kayıtlarını yaptırdı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin dönem içi başarısız olduğu dersleri alabilmeleri adına kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri AÖF yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı belli oldu. Ağustos başında kayıtların sona erdiği bilinirken öğrenciler sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Peki AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? Açık öğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak? İşte Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün kayıtların son gününde; dönem içinde başarısız olduğu dersleri yeniden almak isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri sınavların koronavirüs salgını nedeniyle online mı yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama ise AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yapıldı.

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruya göre, Yaz Okulu Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda öğrencilerle paylaşmıştı. Bu eğitim sayesinde eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalamış olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Türkiye Programları *Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.