AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders alınabilir? sorusunun cevabı, Açıköğretim öğrencilerinini gündeminde yer alıyor. 2021-2022 Bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yıl sonu not ortalamaları da belli oldu. Bazı derslerden kalan öğrenciler yaz okulu için araştırmalara başladı. Buna göre AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders alınabilir? AÖF yaz okulunda kaç kredi alınır 2022? İşte yaz okulu şartları

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ KREDİ ALINIR?

AÖF Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Öğrenci, AÖF yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

AÖF YAZ OKULU ÜSTTEN DERS ALINIR MI?

Aöf yaz okuluna katılan öğrenciler dönem fark etmeksizin alttan ve üstten ders alabilirler. (En fazla 5 ders)

AÖF YAZ OKULU EN FAZLA KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna katılacak olan öğrenciler kredi sistemine bağlı olmayıp istedikleri 5 dersi seçebilme hakkına sahiptirler.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri AÖF yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

AÖF YAZ OKULUNA KIMLER BAŞVURABILIR?

AÖF Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

Aöf 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri kayıt yeniletsin veya yeniletmesin yaz okuluna katılabilirler. Ders seçimi tamamıyla öğrenciye bağlıdır karışık olarak istediği dersleri seçebilirler. Ancak yalnızca 5 ders seçebilirler, ders seçimi kredi (AKTS) ye bağlı değildir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN 2022?

Açıköğretim fakültesi yaz okuluna kayıtları Anadolu Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu kayıt tarihlerinde yapılmaktadır. 2022 yılının AÖF yaz okulu kayıtları Haziran ayının 20-24 tarihleri arasında yapılacaktır.