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Eğitim

AÖF YKS ek tercih kayıtları ne zaman? YKS 2023-2024 AÖF ek tercih kayıt tarihleri

YKS Ek tercihler ile Yerleşen Adayların AÖF Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıtları başladı. Üniversite eğitime başlamak için Açıköğretim Fakültesi bölümlerinden birini tercih eden adaylar kayıtlarını, http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecekler. Peki AÖF YKS ek tercih kayıtları ne zaman? İşte YKS 2023-2024 AÖF ek tercih kayıt tarihleri

29 Eylül 2023 Cuma 17:34 - Güncelleme:
AÖF YKS ek tercih kayıtları ne zaman? YKS 2023-2024 AÖF ek tercih kayıt tarihleri
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AÖF YKS ek tercih kayıtları başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerde Açıköğretim fakültelerini yazan adaylar, 2023-2024 yılı Güz Dönemi için kayıtlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecekler. Peki AÖF YKS ek tercih kayıtları ne zamana kadar sürecek? İşte YKS ek tercih 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri

AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri 28 Eylül Perşembe günü saat 10:00'da başlayıp, 06 Ekim Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

AÖF YKS ek tercih kayıtları için işlemler http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

2023-2024 Öğretim Yılında İlk kez Kayıt Yaptıracak adayların ödeyeceği tutarları gösteren tablo için tıklayınız.

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