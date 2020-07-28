AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

28 Temmuz 2020 Salı 13:10 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:10

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Lise eğitimine dışardan devam eden öğrenciler açık lise sınav sonuçları için gözlerini MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Açık lise AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. MEB tarafından değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, 25-26 Temmuz'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavlara giren öğrenciler sonuçları beklerken AÖL sorularına ve cevaplarına bakarak puanları üzerinden tahmin yürütüyor.

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını görüntüleyecekler..

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları sonrasında ise sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. AÖL soruları ve cevapları yayınlanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanmadan önce MEB tarafından birkaç gün içinde AÖL soruları ve cevaplarının yayınlanması bekleniyor. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.