4 Ocak 2022 Salı 17:43 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 17:43

Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem için kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 2. Dönem sınav takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre ikinci dönem sınavlar online olarak uygulanacak. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri 2022

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri ile ilgili kılavuzu yayımladı. Buna göre; AÖL Açık Ögretim Lise kayıtları Ocak ayının 28'ine kadar devam edecek. Yayımlanan kılavuzda AÖL 2. dönem sınav tarihleri de belli oldu.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri 2022

AÖL AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022

AÇIK ÖGRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ve başvuru işlemleri Aralık ayının 27'sinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuruları 27.12.2021 – 28.01.2022 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme işlemleri ise, 31.01.2022 – 08.02.2022 tarihleri arasında İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

1) Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27.12.2021 günü başlayıp 28.01.2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21.01.2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.

3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.