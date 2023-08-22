Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Online olarak düzenlenen sınavların ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. AÖL 3. dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL öğrenci giriş sayfası Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Daha önce uygulanan Açık Öğretim Lise sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Açık Lise sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının en geç 23-24 Ağustos tarihinde MEB tarafından erişime açılması bekleniyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenciler sınav sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek. AÖL sınav sonuçları, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılabiliyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. Öğrenciler, Açıköğretim Lise 3. dönem sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci girişi yaparak öğrenilebilecekler.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından dolayı öğrencinin dersten başarılı olması için en az 45 puan alması gerekir.