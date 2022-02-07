7 Şubat 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:02

AÖL sınavlarına katılacak olan öğrenciler "Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı olacak? İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de gerçekleşecek.

Sınavların tam tarihleri ise henüz netleştirilmedi. Mart ayında yapılacak AÖL sınavlarının giriş belgesi önümüzdeki haftalarda aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Lise 2. dönem sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler, Bakanlık tarafından belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

AÖL KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri Şubat ayının 7 - 11 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07.02.2022 - 11.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.