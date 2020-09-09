AÖL açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar? Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi 2020

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:19

AÖL sınav takviminde yer alan detaylara göre Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi belli oldu. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan okumak zorunda kalan öğrencilerin 1.dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt yehnileyecek olan öğrenciler AÖL açık lise kayıt yenileme ücretini öğrenmek istiyor. İşte Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi ve ücreti.

AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME TARİHİ 2020

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İl ve İlçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Sınav ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu "Aktif" yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç);

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde,Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıtyenileme işlemlerini yaptırabilir.