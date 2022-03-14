14 Mart 2022 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:22

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte AÖL sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. Sınava katılan öğrenciler "AÖL açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor. Öğrenciler sınavın uygulanmasına yönelik itirazlarını Mart ayının15'ine kadar gerçekleştirebilecek. Buna göre Açık lise sınavları ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar...

AÖL AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Mart ayının 1-10 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB, AÖL sınav sonuçlarını 100 puan üzerinden değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığının sınav değerlendirme yönetmeliğine göre öğrencilerin Açık Lise sınavlarında başarılı olmaları için en az 45 geçme notunu yakalamaları gerekiyor.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçları için belirlenen bir takvimi bulunmuyor. Bakanlık daha önce yaptığı sınavlarda da sonuçların açıklanması için herhangi bir takvim belirlememişti. Önceki yıllarda yapılan sınavlar göz önünde bulundurulduğunda MEB, AÖL sınavlarına itirazsürecinin sona ermesinin ardından sonuçları ilan etmişti. Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını Mart ayının 18-25 tarihleri arasında erişime açacak.

Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sorgulanabilir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının 3. dönem sınavlarını nasıl yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Daha önce ikinci dönem sınav duyurusunda sınavların e-Sınav olarak gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmış sonrasında ise bu karar bozularak sınavların internet üzerinden yapılması kararı alınmıştı.

MEB'den yapılan 2022 sınav uygulama takvimi açıklamasına göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 3. Dönem Sınavları Temmuz ayında yapılacak.