23 Ekim 2020 Cuma 14:35 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:35

AÖL Açık Öğretim kredisi düştü mü? sorusunun yanıtı Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla AÖL Açık Öğretim kredisi düştüğünü duyurdu. Bu açıklama sonrası lise öğrenimini açıktan tamamlayan öğrenciler AÇL kaç kredi ile mezun olunduğunu araştırmaya koyuldu. Buna göre; AÖL kaç kredi ile mezun olunur 2020?

AÇIK ÖĞRETİM KREDİSİ DÜŞTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AÖL Açık Öğretim kredisinin 170'e düştüğünü açıkladı. İşte, Bakan Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni AÖL Açık Öğretim kredisi ve AÖL mezuniyet kredisi ile ilgili ayrıntılar.

AÖL KAÇ KREDİYLE MEZUN OLUNUR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler 8 dönem sonunda AÖL mezuniyet kredisine ulaştığında diploma alabiliyor. AçıkÖğretim Lisesi alanlı öğrencilerin mezun olması için toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekiyordu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika AÖL öğrencilerini ilgilendiren bir açıklama geldi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Açık Öğretim Lisesi'nde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

AÖL MEZUNİYET KREDİSİ 170 OLDU

Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bakanlık Makam Onayı ile 170 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet şartlarını taşıyanlar (Ortak ve zorunlu dersi kalmayan, dönemi 8 ve üzeri, kredisi 170 ve üzeri) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sınavları sonucunda mezun olanlar ile birlikte mezun olacaktır.

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.