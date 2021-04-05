05 Nisan 2021 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:08

AÖL açıklandı mı? sorusunun cevabı, Açık Lise 2. dönem sınavlarına katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık Lise sınavları Mart ayının 25-29'u arasında online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavlarını tamamladıktan sonra hem sonuçları beklemeye başladılar. Peki 2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ile ilgili gelişmeler...

AÖL AÇIKLANDI MI?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Online bir şekilde gerçekleştirilen Açık Lise sınavları için AÖL açıklandı mı? öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

AÖL açıklamaları için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında AÖL sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınavlarda, AÖL sınav sonuçları 10 gün sonra erişime açılmıştı.

29 Mart tarihinde sona eren AÖL 2.dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçlarının Nisan ayının 10'una kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

* Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

* Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.