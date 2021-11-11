11 Kasım 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:48

AÖL Aralık sınavlarının tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayının 4-5 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki AÖL Aralık sınavı online mı olacak? Açık Lise (AÖL) sınavları nasıl olacak? İşte detaylar...

AÇIK LİSE (AÖL) SINAVLARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı.

Geçtiğimiz dönemlerde koronavirüs salgınından dolayı online olarak uygulanan açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar, öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021'de sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL ARALIK SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı henüz belli olmadı.

AÖL Aralık sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz bir duyuru yayımlanmadı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 1. dönem sınav giriş belgeleri yayınlandığında online olup olmayacağı netleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin yapacağı açıklama sonrası detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.