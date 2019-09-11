Eğitim hayatını açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler AÖL ders seçimi nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Açık Öğretim Lisesinin (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. AÖL kayıt tarihleri ve ders seçimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri’’ modülünü seçiniz. Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1 Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

Öncelikle Birinci Dönem ortak derslerinden başlamak üzere ders seçimi yapılacaktır. Birinci Dönem ortak dersleri seçildikten sonra İkinci Dönem ve sonraki dönemlerin ortak dersleri seçilecek bu şekilde ders seçme işlemine devam edilecektir.

Oturum başlığı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait olduğu gösterilmektedir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir.

Birinci Döneme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Dönemden 8 ders seçtikten sonra dönem atlayıp diğer derslerinizi İkinci Dönem dersleri arasından seçebilirsiniz.

Ders seçme sayfanızda uyarıyı görünceye kadar ders seçme işlemine devam ediniz.

Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.

Ders seçme işlemi, sistemde yer alan "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Mazaretli kayıt süreci ise 28 Eylül ile 4 Ekim arası olarak belirlendi.

Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler