AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise yeni dönem kayıtları ne zaman? soruları eğitim hayatına Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayan öğrenciler AÖL ek ders sınavına girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama bu dönem mezun olamayan tüm öğrencileri yakından ilgilendiriyor. AÖL ek sınav ve yeni dönem kayıtları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav 31 Ağustos ve 1 Eylül 2019'da gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav için başvuru süreci 1 Ağustos'ta son bulmuştu.

AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra

bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.