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AÖL ek sınav ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

AÖL ek sınav ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları Açıköğretim Lisesi üzerinden eğitim hayatını devam ettiren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihleri arasında uygulandı. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayan öğrenciler AÖL ek ders sınavına girdiler. Şimdi ise gözler AÖL ek sınav sonuçlarına çevrildi. AÖL ek sınavları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Eğitim hayatını Açıköğretim Lisesi üzerinden devam ettiren öğrenciler AÖL ek sınav ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihleri arasında uygulandı. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayan öğrenciler AÖL ek ders sınavına girdiler. Sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. İşte tüm merak edilenler.. 
 
AÖL EK SINAV ZAMAN AÇIKLANACAK? 
AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖL ek sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
 

 
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
 
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?
Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

 
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.
 
Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:
 
– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
 
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
 
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
 
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra
bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.
 
Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

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