Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı aol.meb.gov.tr

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı? MEB AÖL puan hesaplamaları nasıl yapılır? AÖL ek sınav sonuçları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavların ardından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, sabah saat 09.30'da başlayan oturumun sona ermesinin ardından 14.00'daki ikinci oturum için sınavın gerçekleştirileceği salonlara alınmaya başlandı. Açıköğretim Lisesi'nin 32 il merkezinde gerçekleştirdiği AÖL ek sınavları için sorgulamalar devam ediyor. Üniversite sınavını kazanan ve kayıt hakkı elde etmesinde lise derslerine takılan vatandaşların da katılım sağlayacağı AÖL ek sınavı, 6 Ekim tarihinde iki oturum üzerinde gerçekleşecek. AÖL ek sınav soruları cevapları ve sonuçları ile ilgili detaylar aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden sorgulamaya bileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı? MEB AÖL puan hesaplamaları nasıl yapılır? AÖL ek sınav sonuçları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavların ardından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, sabah saat 09.30'da başlayan oturumun sona ermesinin ardından 14.00'daki ikinci oturum için sınavın gerçekleştirileceği salonlara alınmaya başlandı. Açıköğretim Lisesi'nin 32 il merkezinde gerçekleştirdiği AÖL ek sınavları için sorgulamalar devam ediyor. Üniversite sınavını kazanan ve kayıt hakkı elde etmesinde lise derslerine takılan vatandaşların da katılım sağlayacağı AÖL ek sınavı, 6 Ekim tarihinde iki oturum üzerinde gerçekleşecek. AÖL ek sınav soruları cevapları ve sonuçları ile ilgili detaylar aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden sorgulamaya bileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim'dei yapılan AÖL ek sınavı ile ilgili tüm gelişmeleri   http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
 

EK SINAV YAPILAN İL MERKEZLERİ

Sıra No

İl Adı

Sıra No

İl Adı

1

Adana

17

 Kayseri

2

Ankara

18

 Kocaeli

3

Antalya

19

 Konya

4

Aydın

20

 Malatya

5

Balıkesir

21

 Manisa

6

Bursa

22

 Mardin

7

Denizli

23

 Mersin

8

Diyarbakır

24

 Muğla

9

Erzurum

25

 Ordu

10

Eskişehir

26

 Sakarya

11

Gaziantep

27

 Samsun

12

Hatay

28

 Şanlıurfa

13

İstanbul

29

Sivas

14

İzmir

30

Tekirdağ

15

Kahramanmaraş

31

 Trabzon

16

Karabük

32

 Van

AÖL DİPLOMA NOTU HESAPLAMA VE MEZUNİYET KREDİSİ HESABI

AÖL öğrencileri 2018 yılının ikinci dönem sınavlarına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde girdi. Mezuniyete bir adım daha yaklaşan öğrenciler  AÖL Açık Lise mezuniyet kredisi ve mezun olma diploma notunu hesaplamak istiyor.

Açık lise diploma notunu hesaplamak için yapmanız gereken şeyi adımlar halinde aşağıda anlattık:

Önce başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu (sınavdan aldığınız 45 üstü olan notunuzu) o dersin haftalık ders saat sayısı, yani kredisiyle çarpın. Örneğin: Matematik – 1 dersinden 70, Dil ve Anlatım – 1 dersinden 80, Türk Edebiyatı – 1 dersinden 85, Yabancı Dil – 1 dersinden 65 alarak geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bu derslerin notlarını kredileri ile çarpmaktır.



Matematik – 1: 70 x 4 = 280

Dil ve Anlatım – 1: 80 x 2 = 160

Türk Edebiyatı – 1: 85 x 3 = 255

Yabancı Dil – 1: 65 x 2 = 130

İkinci adımda, bu çarpımları toplayın:
280 + 160 + 255 + 130 = 825

Üçüncü adımda derslerin kredi değerlerini toplayın:
4 + 2 + 3 + 2 = 11

Son adımda, notlar toplamını kredi toplamına bölün:
825 / 11 = 75

 Diploma notunuz: 75

Peki bu notu OBP hesaplamada nasıl kullanacağız:
Bu notu OBP’ye çevirmek için 5 ile çarpın: 75 X 5 = 375

YGS – LYS’de yerleştirme puanınıza eklenecek OBP (Ortaöğretim Başarı Puanınızı) da artık kolayca bulabilirsiniz:
375 * 0,12 = 45 puan.

OBP’niz 375, YGS-LYS’ye eklenecek olan puanınız 45 olacaktır.

AÖL MEZUNU OLMAK İÇİN

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL puan hesaplama nasıl yapılır, AÖL diploma notu nasıl hesaplanır ve Açık Lise mezuniyet kredisi hesaplama robotu nasıl çalışıyor soruları bu gün AÖL sınavına giren binlşerce öğrencinin gündeminde. AÖL diploma notu hesaplama ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA