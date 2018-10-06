AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı aol.meb.gov.tr

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı? MEB AÖL puan hesaplamaları nasıl yapılır? AÖL ek sınav sonuçları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavların ardından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, sabah saat 09.30'da başlayan oturumun sona ermesinin ardından 14.00'daki ikinci oturum için sınavın gerçekleştirileceği salonlara alınmaya başlandı. Açıköğretim Lisesi'nin 32 il merkezinde gerçekleştirdiği AÖL ek sınavları için sorgulamalar devam ediyor. Üniversite sınavını kazanan ve kayıt hakkı elde etmesinde lise derslerine takılan vatandaşların da katılım sağlayacağı AÖL ek sınavı, 6 Ekim tarihinde iki oturum üzerinde gerçekleşecek. AÖL ek sınav soruları cevapları ve sonuçları ile ilgili detaylar aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden sorgulamaya bileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?



6 Ekim'dei yapılan AÖL ek sınavı ile ilgili tüm gelişmeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.



EK SINAV YAPILAN İL MERKEZLERİ

Sıra No İl Adı Sıra No İl Adı 1 Adana 17 Kayseri 2 Ankara 18 Kocaeli 3 Antalya 19 Konya 4 Aydın 20 Malatya 5 Balıkesir 21 Manisa 6 Bursa 22 Mardin 7 Denizli 23 Mersin 8 Diyarbakır 24 Muğla 9 Erzurum 25 Ordu 10 Eskişehir 26 Sakarya 11 Gaziantep 27 Samsun 12 Hatay 28 Şanlıurfa 13 İstanbul 29 Sivas 14 İzmir 30 Tekirdağ 15 Kahramanmaraş 31 Trabzon 16 Karabük 32 Van

AÖL DİPLOMA NOTU HESAPLAMA VE MEZUNİYET KREDİSİ HESABI



AÖL öğrencileri 2018 yılının ikinci dönem sınavlarına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde girdi. Mezuniyete bir adım daha yaklaşan öğrenciler AÖL Açık Lise mezuniyet kredisi ve mezun olma diploma notunu hesaplamak istiyor.



Açık lise diploma notunu hesaplamak için yapmanız gereken şeyi adımlar halinde aşağıda anlattık:



Önce başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu (sınavdan aldığınız 45 üstü olan notunuzu) o dersin haftalık ders saat sayısı, yani kredisiyle çarpın. Örneğin: Matematik – 1 dersinden 70, Dil ve Anlatım – 1 dersinden 80, Türk Edebiyatı – 1 dersinden 85, Yabancı Dil – 1 dersinden 65 alarak geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bu derslerin notlarını kredileri ile çarpmaktır.





Matematik – 1: 70 x 4 = 280



Dil ve Anlatım – 1: 80 x 2 = 160



Türk Edebiyatı – 1: 85 x 3 = 255



Yabancı Dil – 1: 65 x 2 = 130



İkinci adımda, bu çarpımları toplayın:

280 + 160 + 255 + 130 = 825



Üçüncü adımda derslerin kredi değerlerini toplayın:

4 + 2 + 3 + 2 = 11



Son adımda, notlar toplamını kredi toplamına bölün:

825 / 11 = 75



Diploma notunuz: 75



Peki bu notu OBP hesaplamada nasıl kullanacağız:

Bu notu OBP’ye çevirmek için 5 ile çarpın: 75 X 5 = 375



YGS – LYS’de yerleştirme puanınıza eklenecek OBP (Ortaöğretim Başarı Puanınızı) da artık kolayca bulabilirsiniz:

375 * 0,12 = 45 puan.



OBP’niz 375, YGS-LYS’ye eklenecek olan puanınız 45 olacaktır.



AÖL MEZUNU OLMAK İÇİN



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,



Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,



Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,



Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.



AÖL puan hesaplama nasıl yapılır, AÖL diploma notu nasıl hesaplanır ve Açık Lise mezuniyet kredisi hesaplama robotu nasıl çalışıyor soruları bu gün AÖL sınavına giren binlşerce öğrencinin gündeminde. AÖL diploma notu hesaplama ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.