AÖL ek sınav sonuçları sorgula 2018 MEB Açık lise AÖL sınav takvimi kayıt yenileme işlemleri

AÖL ek sınav sonuçları sorgula 2018 MEB AÖL sınav takvimi, ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Binlerce AÖL öğrencisi ek sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki AÖL sınav tarihleri hangi aylarda? AÖL ek sınav sonuçları internet ortamında “aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

06 Ekim 2018 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/4.dönem (Ek Sınav) soru ve cevap anahtarı açıklandı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları internet ortamında “aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN

AÖL öğrencilerinin sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

* İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

* Daha sonra öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.

* Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. dönem kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL öğrencileri için normal şartlarda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü sona erecek olan kayıt yenileme işlemleri, 23 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.

Öğrenciler sınav katılım ücretini;

20 - 21 Ekim 2018 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) yalnızca https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden kredi kartı ile,

22 - 23 Ekim 2018 tarihlerinde (Pazartesi ve Salı günleri) https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ATM lerinden yatırılabilecektir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kayıt yenileme başvuruları yapılacaktır.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri de 8 Ekim tarihinde son bulmuştu; ancak yetiştiremeyen ve yeni kayıt işlemlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan öğrenciler için de yeni kayıt işlemleri 23 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.