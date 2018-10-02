AÖL giriş yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 2018 Açık lise AÖL ek sınav tarihi ne zaman

AÖL giriş yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2018 Açık lise AÖL ek sınav tarihi ne zaman yapılacak? Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt harçı hangi bankaya yatırlacak? AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. AÖL öğrencisi olmak isteyenler yeni kayıt tarihlerini Açıköğretim Lisesi öğrencileri ise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile AÖL kayıt tarİhleri uzatıldı. MEB, AÖL kayıt tarihlerini duyurmasının ardından yapılan yeni açıklama ile Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB resmi sitesinde, “Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.” açıklaması ile AÖL kayıtları uzatıldı. AÖL kayıt yenileme tarihi, ortaöğrenimini yani liseyi dışardan okumak isteyenler tarafından araştırılıyor. AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kayıt yenileme tarihi, liseyi açıktan okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi AÖL yeni kayıt işlemi ile ilglii detaylar star.com.tr adresinde.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?



Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.



AÖL KAYITLARI NEREYE YAPILACAK?



AÖL ilk kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru şeklinde yapılacaktır.



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.



İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL öğrencileri için kayıt yenileme son tarihini, MEB ilk olarak 28 Eylül 2018 Cuma günü olarak açıklamıştı. Normal şartlarda bugün sona erecek olan kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.



AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).





b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.



c) Ders seçme işlemi en geç 28 Eylül 2018 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde “Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.



d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.



e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 8 Ekim 2018 mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.



f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.





g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.



h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.

AÖL EK SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mezun olamayan öğrencilerin gireceği AÖL ek sınavlarının tarihleri belli oldu.

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için; Ek Sınav Tarihi: 06 Ekim 2018, Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 11-18 Eylül 2018, Ek Sınav Ders Seçimi: 13 – 18 Eylül 2018, Katılım Bedeli: 30 TL olarak belirlendi.

EK SINAV YAPILACAK İL MERKEZLERİ