AÖL kayıt yenileme 2019 nasıl yapılır MEB AÖL açık lise öğrenci girişi yeni kayıt ücreti ve sınav tarihleri

AÖL açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır? 2019 AÖL harç ödeme ücreti ne kadar? 2019 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ödenecek? Ders seçimi nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? soruların yanıtları açık lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Açık Lise aracılığıyla eğitim hayatlarını devam ettiren binlerce öğrenciyi ilgilendiren yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuru neticesinde, Açıköğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerin merakla beklediği 'AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB'in Açık Lise iş takvimi 2019 başlıklı notuna göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri çok kısa bir süre içinde başlayacak. Kayıt ücretini yatırarak halk eğitim merkezlerinde kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında verilen şifre ile öğrenciler www.aol.meb.gov.tr sitesine giriş yaparak ders seçimlerini yapacaklardır. AÖL açık lise 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz... İşte 2019 MEB AÖL açık lise öğrenci girişi yeni kayıt ücreti ve sınav tarihleri

Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklanan Açıköğretim Lisesi iş takvimi ile beraber, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hali hazırda Açık Lisede okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme işlemleri hakkında sorgulamalarını yaparken 2. dönemde kayıt olmayı düşünen öğrenciler ise ilk kayıt hakkında araştırmalarını yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenci, 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Konuya dair net bilgi almak isteyen açık lise öğrencileri, bu hususta MEB'in resmi internet sitelerini sorguluyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı, gözler şimdi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinde. 2018-2019 öğretim yılı AÖL kayıt işlemlerine dair tarihler, AÖL'ün yakın zaman önce güncellediği iş takviminde açıklandı.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



MEB Açık Lise iş takvimine göre, 2018-2019 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.



KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?



Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.



Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?



Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.



AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ



Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?



AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Yakın zaman önce güncellenen AÖL iş takvimine göre; 09/01/2019 - 06/02/2019 arasında AÖL 2. dönem yeni kayıtları alınacak ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Süreç hakkında açıklama ya da yeni bir gelişme olduğu takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT SÜRECİ

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından

b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından, gazilerin ise kendisi ile eş, çocuk, anne ve babasından,

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

e) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan, durumlarını belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır. Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİNDE BUNLARA DİKKAT!



AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?



a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,



b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,



c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YENİ KAYIT NASIL YAPILIR



Kayıt Ücretinin Yatırılması



İlk olarak açık lise kayıtı yaptırmak isteyen öğrenciler bankaya açık lise kayıt ücretini yatırmalılar. Yatırdıkları paranın dekontunu alan öğrenciler bu dekontu saklamalıdırlar. Kayıt ücretini yatırdıktan sonra diğer işlem ise kayıt işlemi yapmaktır.

Açıköğretim lisesi kayıt ücretleri Vakıfbankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankasına yatmaktadır.



Kayıt İşleminin Yapılması

Öğrenciler kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra dekontları ile birlikte en yakın Halk Eğitim Müdürlüğüne giderek kayıt işlemlerini tamamlayarak kayıt sırasında sizlere verilecektir. Şifrelerini alan öğrenciler daha sonra ders seçimi ve sınav giriş belgesi ile sınavı sonuçlarını görebileceksiniz. Size verilen bu şifre ile www.aol.meb.gov.tr sitesinden öğrenci girişi yapacaksınız.



Ders Seçiminin Yapılması

Kayıt ücretini yatırarak halk eğitim merkezlerinde kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında verilen şifre ile öğrenciler www.aol.meb.gov.tr sitesine giriş yaparak ders seçimlerini yapacaklardır.

PARA NASIL YATIRILIR?



Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİ KAYIT KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL'yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM'den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI



Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.