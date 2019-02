AÖL kayıt yenileme başvuru ne zaman sona erecek? (Harç ücreti hangi bankaya yatırılır?)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) lise kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. MEB 2018-2019 eğitim yılı 2. dönemi başladı. AÖL kayıt yenileme yapacak adaylar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak ediyor. Özellikle ilk kez AÖF lise kayıt yenileme işlemi yapacaklar, hatalı bir işlem yapmamak adına neler yapılacağını araştırıyor. Açıköğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için başvuru süreci ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.





AÖL 2019 kayıt yenileme işlemleri sürmeye devam ediyor. Adayların ders seçimlerinde yapacak oldukları 30 AKTS ders seçimiyle beraber sistem üzerinden belirlenen bu AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilir. AÖL kayıt yenileme işlemi arasında bulunan çalışmalar sonucunda bizler de pratik bir şekilde bu tip işlerimizi yapabiliriz. 9 Ocak tarihinde başlayan AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri yapılmaya devam ederken bir yandan da işlerini halletmemiş olan öğrenciler AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son gün tarihini merak ediyor.



Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı, eğitim hayatını açıktan sürdürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Açıköğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için tarihleri, yayınlanan iş takvimiyle birlikte açıklanmıştı.





AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Yakın zaman önce güncellenen AÖL iş takvimine göre; 09/01/2019 - 06/02/2019 arasında AÖL 2. dönem yeni kayıtları alınacak ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

KİMLER KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz. Başvurular, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacak.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz. Kayıt yenileme ücretini yatırdıktan en geç bir iş günü sonra öğrencilik durumunuz kayıt yenilediğiniz dönem için aktif olmamış ise / kayıt yenile işleminiz yapılmamış ise kayıt yenile işleminizi yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ediniz.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İLK KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular belirlenen tarihler içinde il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

KİMLER İLK KAYIT İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c )Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç )Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar, başvurabilir,





