Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için belirtilen tarih uzatıldı. AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Açık öğretim lisesinde kayıt sürecinde son aşamaya gelinirken, ders seçim işlemleri için de artık son günler. İlk kayıt için bugün son gün iken kayıt yenileme 13 Ekim'e kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor. AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık öğretim Lisesi 1. Dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ekim'de sona ermesi gerekirken bu tarih 13 Ekim'e kadar uzatıldı.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

2019- 2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavları 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.