AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Açık lise 1. dönem sınav sonuçlarının bugün itibari ile açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. Aralık ayının 9-20 tarihleri arasında online olarak yapılan Açıköğretim Lise 1. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci girişi yaparak öğrenilebilecekler. İşte AÖL öğrenci giriş sayfası Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılabiliyor.

TC. KİMLİK NUMARASI İLE AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ



Açık lise okuyan ve AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AÖL öğrenci giriş sayfasından T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

Açık öğretim kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavlarına katılan Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Açık lise öğrenci girişi yapılarak sorgulama sayfasından ulaşabilecekler. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilir.

AÇIK LİSE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. Dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ ekranından öğrenci girişi yaparak AÖL sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

AÇIK LISE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.