27 Şubat 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:40

"AÖL şifremi unuttum ne yamalıyım?" sorusunun cevabı, Açık Öğretin okuyan öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı onular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lise öğrencileri, AÖL öğrenci sisteminden online sınava girebilir, notlarınızı ve diğer bilgilerinizi öğrenebilir veya kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. AÖL şifresini unuttuğunuzda ne yapmanız gerektiğini haberimizde derledik. İşte Açık Lise Öğrenci Girişi AÖL Şifresi öğrenmenin 2 yolu.

AÖL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

AÖL 1. dönem sınavları devam ediyor. Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrencilerin bilgilerini yer aldığı sisteme giriş yapabilmeleri için öğrenci numarasını/TC Kimlik numarasını ve kendilerine özgü olan şifrelerini bilmeleri gerekmektedir.

AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfasına öğrenciler T.C kimlik numarasıyla giriş yapabiliyorlar.

AÖL Öğrenci şifrenizi unuttuğunuzda yapmanız gereken iki yöntem vardır. Bu 2 yöntemden size en uygun olan hangisiyse o yöntemi kullanarak yeni şifrenizi alabilirsiniz. İşte "AÖL şifremi unuttum ne yamalıyım?" sorusunun cevabı...

Açık Lise Öğrenci Girişi AÖL Şifre öğrenme

1. Yöntem: AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ sayfasında "şifremi unuttum" şeklinde bir bölüm bulunmaktadır.

"Şifremi unuttum" seçeneğine tıkladığınızda karşınıza çıkan;

Güvenlik Kodu

Öğrenci Numarası

Cep Telefonu numarası

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi (GG/AA/YYYY)

Anne Kızlık Soyası (1. ve 2. Harfleri) sorularını cevapladığınızda şifreniz yenilenecektir.

2. yöntem: AÖL şifresini unuttuğunuzda ALO 147'yi arayarak AÖL şifrenizi unuttuğunuzu söyleyebilir ve yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

AÖL şifresini unuttuğunuzda ALO 147'yi arayarak AÖL şifrenizi unuttuğunuzu söyleyebilir ve yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz. ALO 147 MEB'in çağrı merkezidir.7 gün 24 saat istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE GİTİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırdığınızda size geçici şifre verilecektir. Sisteme giriş yaptıktan sonra size verilen bu geçici şifreyi değiştirebilirsiniz ve istediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Ancak daha sonra yine şifreyi değiştirmek isterseniz AÖL Öğrenci girişi yaptıktan sonra sol bölümden "Kullanıcı İşlemleri" bölümünden "Şifreyi Değiştir" sekmesine tıklamanız gerekmektedir.