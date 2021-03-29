29 Mart 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:04

Açık Lise online sınavları devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30'dan) - 29.03.2021 (saat 23.59'a kadar) devam edecek. Sınava katılan bazı öğrencilerin ekranında AÖL sınav iptal yazıyor. Kırmızı bir şerit şeklinde "AÖL sınav iptal" uyarısı alan öğrenciler, durumun ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki AÖL sınav iptal ne demek? İşte konu hakkında merak edilenler...

AÖL SINAV İPTAL NE DEMEK?

Herhangi bir usulsüzlük (kopya) durumunda AÖL sınav iptal uyarısı gelebiliyor.

Online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim Lise sınavarına giren adaylar aynı internet IP'si üzerinden aynı bilgisayar veya başka cihaz ile sınav soruları hakkında arama yapıldığında, sistem kopya uyarısı algılıyor. Bu durumda ekranda AÖL sınav iptal uyarısı beliriyor. Bu durumda girmiş olduğunuz sınav iptal ediliyor.

AÖL SINAV İPTAL UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer hatanız olduğunu düşünmüyorsanız yeniden sınava girmeyi deneyin. Bazen sistemsel kopmalarda da aynı uyarı gelebiliyor. Sınava yeniden girebiliyorsanız sınavınız iptal edilmemiştir. Fakat yeniden girmeye çalıştığınız sınav ekranında aynı uyarı çıkıyorsa bu durumda sınav geçersiz sayılır.

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

AÖL SINAVI NASIL UYGULANIYOR?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

* Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

* Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.