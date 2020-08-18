18 Ağustos 2020 Salı 11:46 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:46

AÖL sınav sonuçlarının neden açıklamadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, heyecan içinde açıklanacak 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını bekliyor. Daha önce yayımlanan takvime göre, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti ancak AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak AÖL çalışma takviminde sonuç bilgisi kaldırıldı. Sınava katılan adaylar, AÖL 2. dönem sınavının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL sınav sonuçları 2020 neden açıklamadı? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önce yayımlanan takvime göre, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Ancak AÖL iş takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisinin kaldırılmasının ardından adaylarda heyecan daha da arttı.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih AÖL iş takviminden kaldırıldı. Sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.