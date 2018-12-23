AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika 2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak aol.meb.gov.tr
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika AÖL 1.Dönem sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB Açık lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? AÖL kayıt yenileme ne zaman? soruların yanıtları araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi Sınav Sonuçları (MEB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 2018 AÖL 1. dönem sınavına katılan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları ne zaman açıklayacağını araştırmayı sürdürüyor. AÖL Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören birçok öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. On binlerce öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav sonucu heyecanı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanağı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika AÖL 1.Dönem sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB Açık lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? AÖL kayıt yenileme ne zaman? soruların yanıtları araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi Sınav Sonuçları (MEB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 2018 AÖL 1. dönem sınavına katılan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları ne zaman açıklayacağını araştırmayı sürdürüyor. AÖL Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören birçok öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. On binlerce öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav sonucu heyecanı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanağı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
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AÖL sonuçları için geri sayım devam ederken gözler MEB üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili bir detay dikkatlerden kaçmazken Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav soruları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili süreçte sona yaklaşıldı. İkinci dönem kayıt yenileme işlemlerinin 9 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 1. Dönem sınav sonuçlarının en fazla 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iş takvimi içerisinde değişikliğe giden MEB AÖL sonuçlarının açıklanma tarihini ise boş bırakmıştı. Buna göre kurumun sonuçları en erken tarihte açıklayacağı tahmin ediliyor.
8-9 Aralık tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecekler. Kredilerini tamamlayan adaylar yeterli puanı alarak 2. dönemde öğrenimlerini sürdürmeye hak kazanacaklar.
2018 2019 MEB AÖL TAKVİMİ
AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.
|AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|2
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|4
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
| 08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
|5
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|6
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|7
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|8
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|9
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|10
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|11
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|12
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
| 06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|14
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|15
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|16
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|17
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|18
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
| 06 Temmuz 2019 Cumartesi
|19
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|20
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|21
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|27/09/2019 - 04/10/2019
|22
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|23
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|24
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|25
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
| 07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019
Pazar
EK SINAV OLACAK MI?
Geçtiğimiz yıl, sonuçları ekim ayında açıklanan AÖL ek sınavın bu yıl yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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