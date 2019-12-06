Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıtlı olduğu AÖL için 1. dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. AÖL sınavları; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için tarih verilmedi. AÖL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

SINAVA GİRİŞTE NELER GEREKLİ?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.