26 Temmuz 2020 Pazar 10:57 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 10:57

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açık Lise sınavları gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan AÖL AÖL sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. Açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği kamuoyuna bildirilmiş ve duyuru olarak öğrencilerle paylaşıldı. Buna göre; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ve Açıköğretim Lisesi sınavlarına dair tüm bilgiler…

25-26 Temmuz 2020 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden sorgulama yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğreci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI