AÖL sınav soruları ve cevapları açıklandı mı MEB AÖL açık lise sınav yorumları 2018 sorular zor muydu kolay mıydı

AÖL sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise sınav yorumları nasıl? AÖL 2018 yılı son sınav sorular zor muydu kolay mıydı? AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? 08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınavına ilişkin çıkmış sorular ve yorumlar hakkında merak edilen detaylar. AÖL sınavında her dersten 20 soru sorulmaktadır. Açıköğretim sınavındaki her soru 4 seçeneklidir. Sınavdaki her doğru cevabın değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL güz dönemi sınav soruları ve cevaplarını MEB'in resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre AÖL açık öğretim lisesi sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacaktır.

AÖL 2018/1. dönem sınav giriş yerleri günler öncesinde açıklandı. Açık Öğretim Liseleri(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınav yerleri açıklandı. 08 – 09 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018/1. dönem sınavına katılacak öğrencilerin sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 1. dönem sınavları ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. AÖL soru ve cevapları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenen AÖL ek sınavına ait sorular ve cevap anahtarı adayların erişime açılması bekleniyor. AÖL sınan sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler sınavda çıkmış olan soru ve cevaplara bakarak da kaç doğru ve kaç yanlış yaptığını öğrenebilir. Bu şekilde yaklaşık olarak kaç soruya doğru cevapladığını öğrenebilirler. Gelişen internet teknolojisi sayesinde internet üzerinden artık bir çok işlemi gerçekleştirebilir duruma geldik. Milli Eğitim Bakanlığı da internet teknolojisini çok iyi kullanan kurumlardan bir tanesidir. Yapmış olduğu bir sınavı sınavdan yaklaşık bir hafta sonra sınav soru ve cevaplarını 1 ay sonra da sınav sonuç bilgisini internet üzerinden yayınlamaktadır.

AÖL SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL 1. dönem 8 - 9 Aralık 2018 tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının en geç 12 Ocak 2019 tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SORULARI YORUMLARI NASIL?

AÖL sınavına giren adaylarla sınav sorularını tartışıyoruz. AÖL sınavında çıkmış sorular ile ilgili görüş ve yorumlarınızı haberimizin sonunda yer alan yorum kısmında belirtebilir sınava giren diğer öğrenci arakadaşlarınızla konuyu tartışabilirsiniz.





AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.



Sınavlarda;



Her dersten 20 soru sorulmaktadır,



Her soru 4 seçeneklidir,



Her doğru cevabın değeri 5 puandır,



Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).



Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.



Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler



Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.



Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.



Kurşun kalem ve silgi.

MEB 2018 2019 AÖL SINAV TAKVİMİ

YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER Tarihleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem Açık Lise yeni kayıt işlemleri. 03 Eylül – 21 Eylül 2018 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 28 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 17 Eylül – 28 Eylül 2018 İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 10 Ekim 2018 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem AÖL sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 27 Aralık 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem AÖL yeni kayıt işlemleri. 8-23 Ocak 2019 Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme

(Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 10-26 Ocak 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri. 15-30 Ocak 2019 Kayıt Yenileme Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme (Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 16-30 Ocak 2019 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 14 Mart 2019 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30-31 Mart 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem Açık Lise sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem Açık Lise kayıt yenileme işlemleri. 06 -17 Mayıs 2019 III. dönem Mazeretli kayıt yenileme işlemleri. 18 -21 Mayıs 2019 III. dönem AÖL sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019 * III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06-07 Temmuz 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem AÖL sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 31 Temmuz 201

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

DERS SEÇME İŞLEMİ



Yeni kayıt olan öğrenciler ve kayıt yenileyenler için ders seçmenin çok önemli kuralları vardır. Bu da ders seçerken; İlk önce ''öğrenci girişi''nizde bulunan ''zorunlu dersler'' sekmesinde bulunan derslere bakmanız gerekiyor. Ve ders seçim ekranınızda yazan derslere göz gezdirmelisiniz. Ders seçim ekranında dersleriniz ve numaralarıyla birlikte ''ortak'', ''alan (alanlı okuyacaklar için)'' ve ''seçmeli'' ibareleri bulunur. Öncelikle şunu aklınızda bulundurun. ''zorunlu dersler'' kısmında ders oldukça ders seçerken ''seçmeli'' ibareli dersleri görmezden gelin, sakın seçmeyin. Her dönem kayıt yenileyen öğrencilere sistem 30 kredilik ders seçme hakkı verir. Ve o dönem kaçıncı döneminizse, o ve alt numaralı dersler seçebilirsiniz. Yani örneğin 3. döneminizse 1-2 ve 3. dönem dersi seçebilirken, 4 ve yukarısı dersi seçemezsiniz. Her kayıt yenilemede döneminiz arttıkça ders seçebileceğiniz numara da artacaktır. Döneminize bakarken, ''AÖL'de okuduğu dönemi'' değil, ''Toplam dönemi'' dikkate almanız gerekiyor.

AÖL MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL SINAVI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Her dersten 20 soru sorulacak. AÖL sınavında her soru 4 ve her doğru cevabın değeri 5 puan olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL resmi sitesinden alınacak sınava giriş belgesi ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceği gerektiğini unutulmamalı.