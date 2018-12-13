AÖL sınav soruları ve cevapları açıklandı 2018 MEB son dakika 8 9 Aralık AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı. 2018 MEB son dakika 8 9 Aralık AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ders geçme notu puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? soruların yanıtları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı sonrası sorular ve sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AÖL sınavları geçtiğimiz hafta sonu yani 8 Aralık Cumartesi ve 9 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Hemen arkasından 2018 AÖL sınav soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Diğer yandan AÖL Açık lise sınav sonuçlarının MEB tarafından ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. MEB'in resmi internet sayfası üzerinden AÖL sınavına ilişkin çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının açık öğretim lisesi resmi internet sitesinden geçmiş yıllarda AÖL çıkmış olan sorulara ulaşabilirsiniz. İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra AÖL çıkmış sorular sayfasına girmeniz gereklidir. Bu sayfada geçmiş dönemlerde yapılan AÖL sınav soruları ve cevapları yer almaktadır. Son olarak 8-9 Aralık tarihlerinde yapılan açık öğretim lisesi AÖL sınav soru ve cevapları yer almaktadır. Öğrenciler istediği dönemin AÖL sınav soru ve cevaplarına haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirler. MEB son dakika duyuruları ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenen AÖL ek sınavına ait sorular ve cevap anahtarı adayların erişime açıldı. Açık Öğretim Lisesi sınavları, 8 Aralık 2018, 9 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum üzerinden gerçekleşti. MEB'in yaptığı sınavda ÖSYM'nin dört yanlış bir doğruyu götürür sistemi uygulanmadı. Sınav sorularında doğru sayılar baz alanarak puanlar açıklanacak.

AÖL sınan sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler sınavda çıkmış olan soru ve cevaplara bakarak da kaç doğru ve kaç yanlış yaptığını öğrenebilir. Bu şekilde yaklaşık olarak kaç soruya doğru cevapladığını öğrenebilirler. Gelişen internet teknolojisi sayesinde internet üzerinden artık bir çok işlemi gerçekleştirebilir duruma geldik. Milli Eğitim Bakanlığı da internet teknolojisini çok iyi kullanan kurumlardan bir tanesidir. Yapmış olduğu bir sınavı sınavdan yaklaşık bir hafta sonra sınav soru ve cevaplarını 1 ay sonra da sınav sonuç bilgisini internet üzerinden yayınlamaktadır.



AÖL GİRİŞ EKRANI



AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI



AÖL soruları ve cevapları, açıklandı. MEB sınav sorularına dair yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında 8-9 Aralık'da yapılan sınavlara dair sorular 13 Aralık'da açıklanmıştır.

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 1. dönem sınavları ardından merakla beklenen soru-cevaplar açıklandı. AÖL soru ve cevapları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.





AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları, sınavdan 15-16 gün sonra açıklanması bekleniliyor. AÖL sınavına dair en geç açıklanma tarihi 28 Aralık 2018

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK:

AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda sayfamızda verdiğimiz bağlantı üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. 2018 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklanacak.

AÖL SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.

Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

AÇIK LİSE SINAVINDA PUANLAMA NASIL OLUYOR?



AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. MEB 2018-2019 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Lise eğitimini tamamlayamamış, bırakmak zorunda kalmış veya okuduğu okuldan atılmış olan öğrenciler eğitimlerini farklı şekilde tamamlayabilirler. Lise eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler açık öğretim lisesine kayıtlarını yaptırarak lise eğitimini açıktan sağlayabilirler. Liseyi örgün öğretim dışında almak isteyen, okumak isteyen öğrenciler açık öğretim lisesinden öğrenimlerine devam edebilirler. Açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrenciler de normal lisede eğitim gören öğrenciler gibi sınavlara girmeleri gereklidir. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim sınavlarını her yıl 2 dönem olmak üzere 2 kez gerçekleştirir.

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için ise toplam 192 kredi tamamlamanız gereklidir. 192 kredi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.