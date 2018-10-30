AÖL sınav tarihi ne zaman AÖL açıköğretim lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak aol.meb.gov.tr

AÖL sınav tarihi ne zaman? AÖL lise kitapları ne zaman verilecek? AÖL açıköğretim lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. AÖL sınav tarihi yaklaşıyor. Lise eğitimine açıktan devam eden on binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu eğitim döneminde yeni basılan kitaplarla çalışma yapacak AÖL öğrencileri, 1. dönem sınavlarının tarihine yönelik araştırma yapıyor. 2018-2019 eğitim dönemi için kayıt işlemlerini tamamlayan AÖL öğrencileri, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. 1. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. AÖL açıköğretim lise 1. dönem sınavları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.



Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.



Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)







YENİ KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?



Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitaplarının tamamı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Kararıyla yenilenen öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış ve basılmıştır.



Yeni basılan kitaplar, halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır. Halk eğitimi merkezleri öğrencilere yeni basımı yapılan kitapların dağıtımını yapacaktır. Depolarında bulunan önceki yıllara ait kitapları kesinlikle öğrencilere dağıtmayıp, geri dönüşüme gönderecektir.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?



Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.



Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.



Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.





2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.



Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.