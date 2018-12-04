AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi son dakika Açık Lise MEB 2018 2019 AÖL sınav tarihleri ne zaman çıkmış sorular nasıl

AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama sayfası araştırılıyor. AÖL çıkmış soruları nasıl? AÖL soruları nasıl olacak? MEB 2018 2019 AÖL sınav tarihleri ne zaman merak ediliyor. AÖL giriş ekranı haberimizde yer alıyor. AÖL son dakika MEB sınav takvimi 2018 2019! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL öğrenci girişi yapılarak görülebilecek olan sınav giriş belgesini merak eden öğrenciler arayışlarını sürdürüyor. Heyecanla beklenen AÖL sınavı için geri sayım başladı. Açıktan Lise okumak isteyenler sınav yerlerini ve giriş belgesini araştırmaya devam ediyor. AÖL sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı ve sınav yerleri adaylara henüz duyurulmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan 3-4 gün önce açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sınav yerleri ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın. İşte AÖL sınavı hakkında merak edilen en son gelişmeler ve son dakika haberleri star.com.tr’de…

2018 2019 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

YENİ KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitaplarının tamamı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Kararıyla yenilenen öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış ve basılmıştır.

Yeni basılan kitaplar, halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır. Halk eğitimi merkezleri öğrencilere yeni basımı yapılan kitapların dağıtımını yapacaktır. Depolarında bulunan önceki yıllara ait kitapları kesinlikle öğrencilere dağıtmayıp, geri dönüşüme gönderecektir.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesi adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

 Sınav Giriş Belgeleri “https://aio.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

 Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

 Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

 Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

 Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

 Geçerli Kimlik Belgesi. (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet belgelerinden biri.)

 Sitem üzerinden alınan Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi,

 Kurşun kalem ve silgi

AÖL NEDİR?

Açık öğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992'de kurulmuştur. Uzaktan öğretim esasına dayanır. Öğretmen ve okul mefhumu yoktur. Öğrenciler basılı yayın, TV ve radyo yayınlarıyla desteklenir. Öğrencilere örgün öğretimle paralel bir eğitim verilir. Liseler bugün 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Açık öğretim lisesine kimler başvurabilir;

1) İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

2) Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

3) Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

4) Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

5) Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye'den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir.

Açık lise okuyanlar için prosedür nasıl işler?

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.