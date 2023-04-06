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Eğitim

AÖL sınavları ne zaman 2023? Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri

AÖL sınavları için hazırlıklar başladı. Kayıt işlemlerinin 3 Nisan'dan itibaren tamamlanmasıyla gözler sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği belirtildi. Peki AÖL sınavları ne zaman 2023? İlte Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri

6 Nisan 2023 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
AÖL sınavları ne zaman 2023? Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri
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Açık Lise 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarının 2. dönem tarihleri açıklandı. Peki Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? İşte Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan saat 09.30 ile 30 Nisan saat 23.59 arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği belirtildi.

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