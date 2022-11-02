AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim (AÖL) sınav takvimi 2022-2023

Açık öğretim sınav takvimi, Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. AÖL kayıt işlemleri Ekim ayının 14'ünde tamamlandı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları uygulanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte 2022-2023 Açık öğretim (AÖL) sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. MEB'in 2022-2023 sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan Açık öğretim sınav takvimi ile birlikte 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli olacak.

AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.