İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6218
  • EURO
    18,4416
  • ALTIN
    990.977
  • BIST100
    4094.53
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim (AÖL) sınav takvimi 2022-2023
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim (AÖL) sınav takvimi 2022-2023

AÖL sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimine göre AÖL sınavlarının yapılacağı tarihler belirleniyor. Buna göre AÖL sınavları ne zaman? İşte Açık öğretim (AÖL) sınav takvimi 2022-2023

2 Kasım 2022 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim (AÖL) sınav takvimi 2022-2023
ABONE OL

Açık öğretim sınav takvimi, Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. AÖL kayıt işlemleri Ekim ayının 14'ünde tamamlandı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları uygulanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte 2022-2023 Açık öğretim (AÖL) sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. MEB'in 2022-2023 sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan Açık öğretim sınav takvimi ile birlikte 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli olacak.

AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.