AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

25.12.2019 10:59 - Güncelleme: 25.12.2019 10:59

AÖL sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in düzenlediği AÖL 1.dönem sınavının birinci oturumunu 7 Aralık cumartesi günü ikinci oturumunu 8 Aralık pazar günü gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının (www.aol.meb.gov.tr) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yapılabilecek.

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.