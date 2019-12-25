İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9396
  • EURO
    6,5903
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113262
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. AÖL 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi 1. dönem sınavları 7 - 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının (www.aol.meb.gov.tr) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde gerçekleştirilebilecek. AÖL sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

25.12.2019  10:59 - Güncelleme: 25.12.2019  10:59
AÖL sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in düzenlediği AÖL 1.dönem sınavının birinci oturumunu 7 Aralık cumartesi günü ikinci oturumunu 8 Aralık pazar günü gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının (www.aol.meb.gov.tr) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yapılabilecek. 
 
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı.
 

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

 
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.
 
Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
 
 
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?
1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
 
2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.
 

İran´da askeri uçak aktif olmayan yanardağa düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.