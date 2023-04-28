Açık Lise 2. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınavları, 24-30 Nisan arasında aolweb.aol.meb.gov.tr Açık lise öğrenci giriş ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren öğrencilerin online sınav, kayıt yenileme, sınav sonuçları ve ders seçimleri TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılıyor. Peki AÖL T.C. kimlik no ile açık lise öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte e-devlet Açık Lise öğrenci girişi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları Açık Lise (AÖL) sınavları 24.04.2023 tarihi saat 09.30 ile 30.04.2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak.

AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden AÖK Bilgi Yönetim Sistemine girerek online sınav uygulamasına katılacaklardır.

Açık lise öğrenci girişi yapmak isteyen öğrenciler, http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden çıkan Güvenlik Kodunu yazıp, T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ve Şifrelerini girerek erişebilirler.

AÖL T.C. KİMLİK NO İLE AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilecekler.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL UYGULANIYOR?

AÖL sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 soru sorulacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları, online olarak aolweb.aol.meb.gov.tr TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden gerçekleştiriliyor.

AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.