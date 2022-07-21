Açık Lise 3. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınavları online olarak uygulanıyor. Öğrenciler, AÖL T.C. kimlik no ile açık lise öğrenci girişi ile sınavlara online olarak katılabiliyor. Peki T.C. kimlik no ile açık lise öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte e-devlet üzerinden Açık Lise öğrenci girişi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları Açık Lise (AÖL) sınavları Temmuz 20-29 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında aolweb.aol.meb.gov.tr Açık lise öğrenci giriş ekranı üzerinden sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılabilecekler.

Öğrenciler, sınav tarihlerinde aolweb.aol.meb.gov.tr Açık lise öğrenci giriş ekranı üzerinden sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebiliyor. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren öğrencilerin online sınav, kayıt yenileme, sınav sonuçları ve ders seçimleri TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılıyor.

AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden AÖK Bilgi Yönetim Sistemine girerek online sınav uygulamasına katılacaklardır.

Açık lise öğrenci girişi yapmak isteyen öğrenciler, http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden çıkan Güvenlik Kodunu yazıp, T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ve Şifrelerini girerek erişebilirler.

AÖL T.C. KİMLİK NO İLE AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilecekler.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL UYGULANIYOR?

AÖL sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 soru sorulacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları, online olarak aolweb.aol.meb.gov.tr TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden gerçekleştiriliyor.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır.

Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.