19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:39

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmaması sonucunda AÖL iletişim hatlarından konu ile alakalı bilgi edinmek istiyor. Lise eğitimine dışardan devam eden öğrenciler açık lise sınav sonuçları için gözlerini MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Açık lise AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasına rağmen sınav sonuçları beklenen günde açıklanmadı. Bu nedenle öğrenciler internet ortamında 'AÖL telefon numaraları kaç? AÖL iletişim hatları' şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. AÖL iletişim için Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden iletişim kısmında yazan numarayı arayabilirsiniz.

AÖL İLETİŞİM HATTI

Açık Öğretim Lisesi okuyan öğrenciler, AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatlarını araştırıyor. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesini istediğiniz başvuruları ve merak ettiğiniz soruları MEB Ana Sayfa İletişim bölümünde bulunan MEB Bilgi Edinme Sistemi üzerinden mail yoluyla iletebilirsiniz. AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattını arayarak sorunuza muhattap bulabilirsiniz.

MEBBİM İLETİŞİM MERKEZİ (AÖL İLETİŞİM)

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattı öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün konularda hizmet alabilecek.

Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.

Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da bilgi alabilecek.

Vatandaşlar da Bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.