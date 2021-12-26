AÖL yeni kayıt ne zaman 2022? Açıköğretim Lisesi AÖL 2.dönem kayıt yenileme tarihleri

26 Aralık 2021 Pazar 15:29 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 15:29

Açıköğretim Lisesi ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 2.dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, her sene Açıköğretim Lisesi iş takviminde kayıt yenileme ve sınav tarihlerini paylaşıyor. Öğrenciler, AÖL yeni kayıt işlemlerini Açıköğretim Lisesi AÖL 2.dönem kayıt yenileme tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirebilecekler. Peki, AÖL yeni kayıt ne zaman 2022? İşte detaylar

Açık lise 1. dönem sınavları tamamlandı. Öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı Açıköğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Peki AÖL yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...



AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yeni dönem için henüz belli olmadı.

AÖL YENI KAYIT NE ZAMAN 2022?

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 04.01.2021 - 31.01.2021 olarak belirlenmişti.

Açıköğretim Lisesi AÖL 2.dönem kayıt yenileme işlemlerinin de Ocak ayında başlaması bekleniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, Kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.

AÖL Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

AÖL Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan Açıköğretim Lisesi öğrencileri Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.