AÖO 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonuçları 2020

18 Ağustos 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:29

Açıktan ortaokul okuyan öğrenciler için yapılan 2. dönem sınavı 25 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem sınavı 2 oturumda gerçekleştirildi. AÖO 2. Dönem Sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Covid-19 nedeni ile AÖO çalışma takvimi dışına çıkıldığı için 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı resmi internet sitesinde henüz açıklanmadı. Fakat önceki yıllardaki tarihlere bakılarak sınav sonuçlarının 2-3 hafta sonra açıklanması bekleniyor. AÖO açık öğretim ortaokulu 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanması ile 3.dönem sınavları için kayıt işlemleri başlayacak.

2-20 Nisan-11 Mayıs 2020 arasında yapılması planlanan 3. Dönem kayıt işlemleri koronavirüs salgınından dolayı 3. sınav yapılmış kabul edilerek otomatik olarak kayıt yenileme gerçekleştirilmiştir. 3. dönem ders geçme ve mezun olma işlemleri AÖO 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacaktır. AÖL sınav sonuçlarının neden açıklamadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Ortaokulunda eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, heyecan içinde açıklanacak 2. dönem AÖO sınav sonuçlarını bekliyor. Daha önce yayımlanan takvime göre, sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyorduu ancak AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Peki AÖO 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim ortaokul sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih AÖL iş takviminden kaldırıldı. Sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖO 2. dönem sınav sonuçları, AÖO'nun öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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AÖO KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR 2020?

Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ilk kayıt işlemleri, yapılan duyuru ile her kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecinde olduğu gibi bu süreçte de İl, ilçe merkezlerindeki Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez müdürlükleri tarafından http://aio.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.İlk kayıt veya kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerin mutlaka ilgili okulun sayfasını ziyaret ederek ilk kayıt kılavuzu veya kayıt yenileme kılavuzunu okumaları ve belirtilen tarihler arasında mutlaka kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bilgilerinde güncelleme (T.C. Kimlik Numarası,SınavYeri,İletişim Bilgileri v.b.) yapmak isteyen öğrenciler ile ücret muafiyetinden yararlanan öğrenciler sınav bedeli yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır.

Bu yıl ilk dönemi başarı ile uygulanan Açıköğretim ortaokulu (AÖO) 2.dönemi koronavirüs sebebiyle uygulanamamıştı. İleri bir tarihe ertelenen açıköğretim ortaokulu sınavı (AÖO) yeni tarihi belli oldu. 3.dönem sınavının tarihi de bu sebepten ötürü güncellendi.

Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir. Standart eğitim sistemine oranla okula gidip gelme zorunluluğu olmayan açıköğretim ortaokulunda sınavlara evlerinde hazırlanan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre belirlenen okullarda sınava girerek topladıkları puanlarla ortaokuldan mezun olabilmektedir.

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır.

Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır. Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yurt içi ve yurt dışı programlarına kayıtlı olarak öğrenimini sürdüren öğrencilerden, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış, olanlar salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için, 2019/3.dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılarak kredileri verilecektir. Öğrencilerimiz, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.