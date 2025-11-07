İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
  Ara tatil artık daha verimli! MEB etkinlik kitapları yayımlandı
Eğitim

Ara tatil artık daha verimli! MEB etkinlik kitapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla etkinlik kitapları yayımlandı.

AA7 Kasım 2025 Cuma 10:43
Ara tatil artık daha verimli! MEB etkinlik kitapları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.

Okul öncesi çocuklarına yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı.

Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanı sıra dikkati arttırıcı içerikler de kullanılarak, öğrencilerin ara tatili dinlenip, öğrenmeye devam ederek verimli şekilde değerlendirmesi amaçlandı.

Kitaplarla ara tatilde evde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması hedeflendi.

Etkinlik kitaplarına "meb.ai/PxxAKJ" adresinden erişilebiliyor.

