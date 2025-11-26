İSTANBUL 20°C / 12°C
Eğitim

Ara tatil için kritik açıklama... Bakan Tekin: Analizden sonra karar vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ondan sonra değerlendireceğiz.' dedi.

26 Kasım 2025 Çarşamba 14:34
Ara tatil için kritik açıklama... Bakan Tekin: Analizden sonra karar vereceğiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bu yıl bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, Mardin'deki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada 2019'dan beri okullarda eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde uygulanan ara tatillere ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

"Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz, 'Ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor.' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ondan sonra değerlendireceğiz."

