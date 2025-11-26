Mardin'de gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin gündemdeki eğitim konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin zorunlu lise eğitimi, adrese dayalı kayıt sistemi, ara tatil uygulaması, öğretmen ihtiyacı ve okul öncesi gibi konularda şu mesajları verdi:

VELİLER ARA TATİL İSTEMİYOR: Çalışan velilerden çok talep geliyor. Öğretmenler ara tatil sonrası öğrencilerin adaptasyonunun zorlaştığını söylüyor. 2 yıldır analiz yapıyoruz, bu yıl da devam edecek. Sonrasında değerlendireceğiz.

ADRES TAŞIMAYA SON: Bazı veliler tercih ettikleri okula kayıt yaptırmak için başka birinin adresinden gösteriyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15'e düşerken diğerinde 40'a çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak bir yazılım geliştiriyoruz. Sadece gerçekten o mahallede yaşayan veliler kayıt yaptırabilecek.

ZORUNLU LİSE EĞİTİMİNİ ÇALIŞIYORUZ: 12 yıllık eğitimin tasarlandığı dönemle bugünü aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Bilgiye erişim artık çok hızlı; çocuklar sosyal medyadan, internetten, televizyondan, hatta yapay zekâdan öğreniyor. Hazır bulunuşlukları yükseldi. Zorunlu eğitimi tamamlama yaşımız 18-19 bandında. Mezun olduktan sonra 1 yıl sınava hazırlanan genç 20 yaşına geliyor, üniversiteyi bitirdiğinde 24-25'e ulaşıyor, işe başladığında ortalama 26 yaşa gelmiş oluyor. Bu tabloyu tüm dünyada tartışıyorlar; biz de dikkatle izliyoruz. İngiltere'de veya başka ülkelerde 16 yaşında üniversiteye giden çocuklar var; bizde de erken başarı gösteren öğrencinin bu imkâna sahip olması gerekir.

ÖNCE ALTYAPI OLUŞMALI: Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı. Kamuoyunda konuşulan modeller bize ait bir taslak değil. 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 gibi seçeneklerin uygulanabilmesi için mesleki eğitim altyapısının, öğretmen normlarının, kız çocuklarının okullaşma verilerinin hazırlıkları tamamlanmalı. Tedbirleri almadan hiçbir değişiklik yapılmaz.

BİLSEM SAYISI AZALACAK: Çok fazla BİLSEM vardı. Burayı bir masaya yatıralım dedik ve azaltıyoruz. Müsteşarken başladığımız, TÜBİTAK'la ortak yerli zekâ testi vardı. Türkiye'deki akademisyenlerle yerli ve milli bir zekâ testi geliştirdik. Şimdi onu mesela revize edip ihraç etmeyi düşünüyoruz.

EK ATAMA OLACAK MI? 2024 KPSS ile 2025 yılında ek atama yapılması mevzuat açısından mümkün değil. Böyle bir işlem hukuki olarak yapılamaz.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK: Kademeler arası geçişte bu yıl bir değişiklik planlanmıyor. LGS için bir çalışma yok.

ÖZEL OKULLARIN DENETİMİ: Bakanlığın verdiği ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulması ve velilere ek külfet oluşturulmaması konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığımız özel okullarda ani denetimler yapıyor. Bakanlık kitapları veriyor. Niye vatandaşın çocuğundan bunun için ek ücret alınsın. Buna izin vermeyiz.

OKUL ÖNCESİ ZORUNLU OLACAK MI? Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Şu anda her yerde altyapımızı oluşturuyoruz. Her yatırım programımızda okul öncesiyle ilgili yatırımlar koyuyoruz. Okul öncesinin zorunlu olması, bunun altyapısı oluşturulmadan yapılabilecek bir şey değil. Ama biz şu anda epeyce kontenjan oluşturduk.