14 Aralık 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:51

Corona virüsü vakalarının artması nedeniyle EBA ile uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrenci sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2021 tarihine kadar okullarda yüz yüze eğitim verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada 22 Ocak’ta başlaması planlanan yarıyıl tatilini öne alma planları olduğunu açıkladı. Peki Ara tatil ne zaman? İşte detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle kademeli olarak açılan okullar kapatılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada alınan tedbirler kapsamında okulların 4 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sömestr tatili olarak da bilinen ara tatilin 22 Ocak'ta başlaması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sömestr tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

“YÜZ YÜZE KARNE VERMEK İSTİYORUZ”

Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

SÖMESTR TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yarıyıl tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istediklerini ve öğrencilere basılı karne vermek istediklerini belirten Selçuk, Sömestr tatilinin öne alınması ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti. İşte sene başında yayımlanan 2020-2021 eğitim takvimine göre ara tatil tarihleri;

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Sömestr tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.