İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0057
  • EURO
    34,7267
  • ALTIN
    2354.53
  • BIST100
    9338.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

Ara tatil öncesi son ders

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, ikinci dönem ara tatili için bugün son derslerine girecek.

IHA5 Nisan 2024 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Ara tatil öncesi son ders
ABONE OL

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 22 Ocak'ta başlayan sömestir tatilini 2 Şubat'ta tamamladı. 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin ara tatili için öğrenciler bugün son derslerine girecek. Ara tatilin ardından 15 Nisan'da dersbaşı yapacak öğrenciler, eğitim öğretim yılını 14 Haziran Cuma günü tamamlayacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan'da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1,5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu. Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1,5 günlük idari izin sonrası çarşamba günü başlayacak bayram tatiline pazartesi ve salı günü dahil edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.