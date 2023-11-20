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Eğitim

Ara tatil sona erdi, öğrenciler ders başı yaptı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Ders zilinin çalmasıyla İstanbul'da milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam etti.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Ara tatil sona erdi, öğrenciler ders başı yaptı
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2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için ders zili bugün yeniden çaldı. 81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam ediyorlar.

İstanbul'da ise öğrenciler sabahın erken saatlerinde öğrenim gördüğü okullarda ilk ders zilinin çalmasını bekledi. Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu'nda ise okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte sınıflarda yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okullarda yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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