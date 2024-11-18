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Eğitim

Ara tatil sona erdi! Okullarda ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Ara tatil sona erdi! Okullarda ilk ders zili çaldı
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

MEB duyurdu: Arada 1 Tatil Dergisi erişime açıldı

İlk ara tatil başladı

9 günlük birinci dönem ara tatili yarın başlıyor
  • Ara Tatil Sonrası
  • MEB İlk Ders Zili
  • Ortaöğretim Kurumları

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